Queiroz responde a Klinsmann: «Esperamos que te demitas antes de visitares o nosso centro de treinos»

Um dia depois das fortes palavras de Jurgen Klinsmann na BBC, nas quais colocou em causa o estilo de jogo do Irão e também a postura de Carlos Queiroz, o técnico português do Irão respondeu, deixando um comunicado bastante duro nas redes sociais.





O selecionador iraniano convida Klinsmann a visitar o centro de treinos do Irão, de forma a conhecer verdadeiramente a seleção do país que comanda, mas antes disso pede que este se demita do cargo que tem na FIFA."Caro Jurgen;

Tomaste a iniciativa de me chamar Carlos, por isso acredito que é justo chamar-te Jurgen. Certo?

Mesmo não me conhecendo pessoalmente, questionaste o meu carácter com o típico preconceito de superioridade.

Independentemente do quanto respeite aquilo que fizeste dentro do campo, estas alegações sobre a cultura e seleção iraniana, tal como os meus jogadores, são uma vergonha para o futebol.

Ninguém consegue ferir a nossa integridade quando não está ao mesmo nível, claro.

Mesmo assim, queremos convidar-te, como nosso convidado, a vir ao centro de treinos da seleção do Irão, socializar com os jogadores iranianos e aprender sobre o país, as pessoas, os poetas, a arte, a álgebra, e toda a cultura milenar persa. E também ouvir o quão os nossos jogadores adoram e respeitam o futebol.

Como americano/alemão, entendemos que não nos apoies. Sem problema.

E mesmo depois das chocantes alegações na BBC, a tentar desvalorizar os nossos esforços, sacrifícios e qualidade, prometemos que nunca iremos fazer qualquer julgamento quanto à tua cultura, raízes ou passado e será sempre bem recebido na nossa família.

Ao mesmo tempo, queremos também seguir com atenção a decisão da FIFA em relação à tua posição como membro do Grupo de Estudo Técnico do Mundial'2022. Porque, obviamente, esperamos que te demitas antes de visitares o nosso centro de treinos"