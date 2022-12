Hajime Moriyasu: «Jogadores japoneses mostraram que esta é uma nova era»

Hajime Moriyasu, selecionador do Japão, mostrou-se orgulhoso da sua equipa, mesmo com a eliminação nos oitavos de final do Mundial'2022, diante da Croácia, nos penáltis. Para o treinador, é uma questão de (pouco) tempo até que o Japão passe a estar no lote das oito melhores seleções da prova."Estes jogadores mostraram o futuro do futebol japonês, que podem competir ao mesmo nível com qualquer equipa do mundo. Ganhámos à Alemanha e ganhámos à Espanha, ganhámos a dois campeões do Mundo. Se pensarmos em continuar a progredir em vez de ficarmos estagnados, o futuro definitivamente mudará. Os jogadores deram o seu melhor. Voltámos a não conseguir derrubar o 'muro' dos oitavos de final, mas creio que os jogadores mostraram que esta é uma nova era", referiu Moriyasu depois do encontro."Se o futebol japonês continuar a querer seguir neste caminho, confio que seremos capazes de superar esta barreira", finalizou.