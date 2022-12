Japão tenta nova surpresa frente à Croácia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Contra todas as previsões o Japão levou a melhor sobre Espanha e Alemanha e chega aos 'oitavos' com o estatuto de vencedor do Grupo E. Frente à Croácia, voltam a não ser favoritos, mas o técnico Hajime Moriyasu acredita numa nova surpresa: "Estamos prontos para 120 minutos de batalha. Espero que os jogadores mantenham a motivação, porque a única opção é ganhar." Takefusa Kubo segue em dúvida, por doença, e o lateral Itakura, suspenso, é ausência certa.

Na Croácia, Zlatko Dalic não foge à responsabilidade de passar, mas modera as expetativas para repetir a final de 2018: "Somos quatro milhões de pessoas, o país mais pequeno nos 'oitavos'. O que temos feito é um milagre." Os croatas também não escapam à onda de 'engripados' deste Mundial e hoje não vão contar com o lateral Borna Sosa.