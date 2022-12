Ronaldo a torcer por Marrocos

Presente no Qatar, o brasileiro Ronaldo admitiu ontem que gostaria de ver Marrocos a vencer o Mundial, embora sem grande convicção de que isso venha a acontecer. "Estão a ser a grande surpresa. Como defendem! Surpreenderam Espanha e Portugal! É uma linda história. Gostaria que ganhassem, mas não acredito que possam. A França é muito forte, já vimos isso, e é a grande favorita", afirmou o campeão mundial de 2002, deixando elogios a Mbappé: "Está a fazer uma grande prova. Pode ser o melhor jogador. É parecido comigo quando jogava. Está uma velocidade acima dos outros, sobretudo neste futebol em que já todos são muito rápidos."

Estrangeiro no escrete

Ronaldo falou também do seu Brasil e mostrou-se convicto de que Neymar vai "voltar com a vontade de sempre", embora frisando a necessidade de apoio psicológico aos jogadores. E quanto à escolha do sucessor de Tite no escrete, destacou os nomes que foram avançados, incluindo vários portugueses. "Há o Ancelotti, o Abel, o Mourinho, são nomes incríveis... mas todos têm contrato. Não sei o que a CBF vai fazer, mas eu apoiaria um estrangeiro", disse.