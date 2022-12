Bounou: «Infelizmente, não conseguimos concretizar o nosso sonho de chegar à final»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bounou, guarda-redes de Marrocos, lamentou o golo sofrido nos instantes iniciais da partida contra a França (), afirmando que acabou por complicar a tarefa dos marroquinos. "Infelizmente, não conseguimos concretizar o nosso sonho de chegar à final, mas estamos orgulhosos do nosso desempenho. O golo sofrido no início complicou um pouco o que tínhamos planeado, mas mesmo assim fizemos um bom jogo. Parabéns à França e agora atenções viradas para o terceiro lugar", atirou, em declarações no final da partida.