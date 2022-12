Guarda-redes de Marrocos confiante: «Sentimos o apoio de todos os árabes e dos africanos»

Ahmed Tagnaouti, terceiro guarda-redes da seleção de Marrocos, esteve esta sexta-feira na sala de imprensa, onde abordou o jogo de amanhã contra Portugal, nos quartos de final do Mundial."Orgulhoso por ter chegado até aqui. Vamos tentar continuar a nossa história neste Mundial. Amanhã jogamos os quartos de final e vamos focar-nos nas nossas qualidades, para tentarmos ultrapassar um adversário muito díficil. Estamos unidos e, se Deus quiser, vamos ser o primeiro país árabe a chegar às meias-finais. Somos uma família. Sentimos os apoio de todos os árabes. Igualmente dos africanos, todos nos apoiam e vamos tentar dar o nosso melhor.""Em primeiro lugar, qualquer jogador se sente entusiasmado por jogar no Campeonato do Mundo. Não temos medo de ninguém. Queremos ver Sua Alteza a festejar e o povo também. Como jogador faço parte do grupo e sempre que precisarem de mim, estarei pronto."