Marrocos protesta contra arbitragem da meia-final do Mundial'2022

A Federação Marroquina de Futebol decidiu apresentar uma queixa contra o árbitro Cesar Ramos, que dirigiu o duelo da meia-final entre França e o país africano, que terminou com triunfo gaulês por 2-0.No entender dos responsáveis marroquinos, o árbitro teve um conjunto de "decisões bastante incompreensíveis" ao longo de toda a partida. Um dos lances que mais protestos motivou, inclusive durante o jogo, aconteceu ainda na 1.ª parte na área francesa. Theo Hernández caiu, derrubou Sofiane Boufal e o árbitro não assinalou penálti. Ao invés, o juiz decidiu apitar falta contra Marrocos, levando a uma irritação generalizada nos jogadores marroquinos.Segundo o portal 'Foot Mercato', Marrocos já enviou uma queixa à FIFA, mas não esperam grandes resultados da mesma, uma vez que há pouco tempo entre a apresentação do protesto e a final do Campeonato do Mundo.