Selecionador de Marrocos quer surpreender Portugal: «Espero que Ronaldo não jogue»

Walid Regragui, o selecionador de Marrocos, fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com Portugal, numa sala de imprensa repleta de jornalistas árabes e muçulmanos. O técnico espera surpreender Portugal e faz votos para que Cristiano Ronaldo não jogue."São uns quartos de final do Campeonato do Mundo e quanto mais longe vamos mais difícil fica. Vamos jogar com alguns dos melhores jogadores do Mundo e talvez da história. Mas também era difícil com a Croácia, a Bélgica e a Espanha. E não nos saímos mal. Respeitamos muito Portugal. Tem jogadores e atacantes de grande nível e vai ser equilibrado, como todos os jogos de quartos de final deverão ser.""Nesta altura todos já se conhecem bem. Temos fraquezas e pontos fortes. A equipa de Portugal talvez tenha menos pontos fracos. Vamo-nos focar, como fizemos contra os outros adversários, nos nossos pontos fortes. Se nos concentrarmos em Portugal não vamos longe. Portugal é favorito, é uma seleção que pode ganhar a competição, mas podemos ser, como fomos com a Espanha, uma pedra no sapato. Não vamos mudar de estratégia.""Estamos orgulhosos e vemos em todo o lado, desde as redes sociais aos órgãos de informação árabes e africanos, que não temos só um país a apoiar-nos. Temos um continente inteiro, uma irmandade inteira. Há muita gente a rezar por nós. Mas o mais importante é que nos lembremos que em primeiro lugar jogamos por Marrocos."Fizemos muitos jogos e não se pode jogar com 100 por cento da equipa na máxima força. Estamos ainda à espera para ver se amanhã teremos a equipa completa. Há muitas equipas sem todos disponíveis e nós não somos exceção. Não importa o jogador que inicia o jogo mas mas sim o espírito com que encaramos a partida. Alguns jogadores estão cansados mas todos trabalhamos para estarem prontos. A minha função é passar a mensagem que vamos dar o nosso melhor. Temos uma missão a cumprir. O mais interessante é que ainda não viram Marrocos a 100 por cento.""Desde sempre pensei que a seleção nacional deve ser um foco de união entre todos os marroquinos e que deve passar uma imagem boa do país. Damos uma energia positiva, fazemos com que o povo se reveja em nós e isso vale mais do que tudo, dinheiro ou títulos. Eu digo aos jogadores para continuarem a lutar, estamos aqui para ir o mais longe possível e para dar alegria ao povo marroquino.""Nunca me deixei ser levado por euforias. É muito bom ver os adeptos, mas estamos focados no jogo e no torneio. Queremos continuar a fazer história, mas temos de lembrar a todos que já fizemos história. Mas queremos mais. Não nos guiamos por algorítmos, como muitos. Esses já sabiam quem ganhava o Mundial. Apenas queremos mostrar aos adeptos que estamos com fome de mais vitórias.""Jogamos sempre jogamos. Temos sempre a cobrança. Eu conheço bem o meu povo. Podemos chegar às meias-finais e a pressão que teremos é positiva. Contra uma das melhores equipas do Mundo não podemos andar às aranhas. Recebemos críticas por dar a posse à Espanha. Mas vimos a França, a Alemanha e Portugal fazer o mesmo que nós e ninguém os criticou. Fazemos o nosso jogo. Se deixares a equipa portuguesa ter bola pode ser um erro. Temos um plano para amanhã.""Vai ser um grande desafio, podem jogar com muitos onzes diferentes. Não sei se o Ronaldo joga, mas espero que não jogue. É um dos melhores de sempre. O nosso foco será em nós e não neles. Vamos ter mais adeptos e isso pode ajudar. Temos de ser humildes. Seremos capazes de repetir o que fizemos com a Espanha? Não sei, mas deixei esse desafio aos jogadores e espero que a resposta seja positiva.""É a quarta vez que uma seleção africana chega até aqui. Já despendemos muita energia mas queremos fazer história. Jogámos contra a Espanha, a Bélgica, a Croácia e agora Portugal. O desafio será enorme. Se lá chegarmos teremos ganho às melhores equipas do Mundo. O futebol é global e temos muito apoio do continente africano, da irmandade árabe, e vamos fazer todo o possível, sem arrependimentos. Mesmo que Portugal vença, desejaremos-lhes boa sorte.""Não somos os mais intensos. Apenas nos conhecemos bem e jogamos com aquilo que são os nossos pontos fortes, tentando minimizar a fraqueza. Se entrarmos de peito feito, será um grande erro. Se chegarmos ao intervalo com um empate vamos tornar o jogo muito difícil para Portugal. Esse é o nosso plano."