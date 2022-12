Walid Regragui: «Podemos ir ainda mais longe e queremos fazer história»

Walid Regragui, selecionador nacional de Marrocos, estava claramente satisfeito com o apuramento para os quartos de final do Mundial'2022, depois de a sua equipa bater a Espanha nos penáltis ().Em declarações no final da partida, Walid Regragui prometeu tentar dar mais alegrias ao povo marroquino. "É algo maravilhoso para o povo marroquino, mas queremos dar-lhes mais. Vamos dar o nosso máximo neste caminho que estamos a fazer. Queremos ser ainda melhores. Isto seria impossível sem o apoio que temos tido dos adeptos nas bancadas. Os que os jogadores têm feito é extraordinário. Corremos muito, defendemos muito bem e depois temos um dos melhores guarda-redes do mundo. Podemos ir ainda mais longe e queremos fazer história", atirou.