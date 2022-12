Walid Regragui: «Se dermos sempre 100% de nós, somos capazes de grandes coisas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Walid Regragui, selecionador de Marrocos, manifestou-se feliz pela vitória sobre o Canadá (2-1) que garantiu o apuramento da seleção para os oitavos de final do Mundial'2022."Não é fácil [jogar] quando uma equipa tem a oportunidade de fazer história. Na primeira parte, fizemos uma das melhores exibições em muito tempo. Foi pena termos sofrido o golo [aos 40 minutos], o que nos agitou um pouco. Na segunda parte, estivemos sob muita pressão, mas os jogadores responderam com uma mentalidade à altura. Não jogámos a pensar que estávamos quase apurados. Impusemos o nosso jogo. Tínhamos de fazer como todas as seleções europeias e sul-americanas fazem nessas partidas. Definimos o objetivo de, chegados aqui, dar tudo de nós para passarmos a primeira fase", garantiu, dando conta de que o seu grupo é capaz de "grandes coisas"."Não queremos parar por aqui [oitavos de final]. Queremos ser uma equipa contra a qual é difícil de jogar. Somos realistas, mas vamos trabalhar jogo após jogo. Se dermos sempre 100% de nós, somos capazes de grandes coisas", vincou.