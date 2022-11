Walid Regragui: «Temos a humildade de saber que há equipas melhores do que nós»

Walid Regragui era naturalmente um homem feliz após o triunfo sobre a seleção belga este domingo. Afinal de contas, Marrocos derrotou a equipa que ocupa o 2.º lugar no ranking FIFA e que era à partida apontada por todos como uma das favoritas a sagrar-se campeã mundial. Regragui assume o estatuto dos belgas e a sua maior qualidade, mas deixou claro na sua análise que sempre acreditou na vitória. Desde que a sua equipa se aplicasse a 100%."Jogámos contra uma das melhores equipas do Mundo. Sabíamos que se déssemos 100% podíamos ganhar este jogo. O nosso público apoiou-nos e conseguimos uma grande vitória, mas isto ainda não acabou. Ainda temos de defrontar o Canadá, jogo para o qual esperamos recuperar todos os jogadores - nomeadamente o guarda-redes Bono, que não jogou porque se sentiu mal no aquecimento - e conseguir um resultado que nos coloque nos oitavos de final", começou por dizer."Não estou feliz pelos quatro pontos. O meu objetivo é ultrapassar esta fase de grupos, o que nos poderá libertar um pouco. Hoje, não conseguimos nada. Temos motivos para estar contentes, mas há que continuar a render a este nível. Ficámos surpreendidos quando vimos o onze da Bélgica, que é uma equipa híbrida. Eles vieram-nos pressionar e causar-nos problemas. Temos a humildade de saber que há equipas melhores do que nós. Tivemos essa humildade na primeira parte, para defender como equipa e esperar pelo nosso momento. Fizemo-lo e, para a segunda parte, entrámos com outras intenções. Sabíamos que o Courtois, às vezes, confia no seu primeiro poste e, pela sua altura, não podíamos colocar a bola no segundo. Saiu-nos bem [lance do primeiro golo]".Estrela da companhia, e considerado o melhor em campo, Hakim Zyiech assumiu que os erros belgas foram importantes. "Contra a Croácia, foi mais difícil, pois não conseguimos jogar o nosso futebol habitual e a Croácia jogou bem. Hoje, foi mais fácil pressionar a Bélgica, sobretudo no centro do campo, onde eles cometeram mais erros. Fizemos um jogo muito bom e merecemos esta vitória. O prémio de melhor em campo era merecido por todos os nossos jogadores e todos os que nos apoiam. Depois dos 70 minutos, estávamos cansados e os nossos adeptos deram-nos muita força para a parte final do encontro".