Walid Regragui: «Temos de mostrar que isto não foi um acidente. Vamos lutar pelo 3.º lugar»

Walid Regragui lamentou a primeira parte menos conseguida dos seus jogadores no duelo contra a França (). "Cometemos muitos erros técnicos na primeira parte. Na segunda, fomos mais habilidosos, perdemos menos bolas, causámos problemas, criámos muitas situações, mas não fomos decisivos nos últimos 30 metros. Frente a uma seleção como a França, sabíamos que, a qualquer momento, podíamos ser punidos com um segundo golo e foi isso que aconteceu", começou por dizer o selecionador marroquino, em declarações no final do encontro.Ainda assim, Walid Regragui parabenizou a seleção gaulesa pelo apuramento para a final e mostrou-se empenhado em conseguir o 3.º lugar no Campeonato do Mundo. "Parabéns à França. É uma grande equipa. Os meus jogadores deram o máximo e chegámos a levantar dúvidas sobre o resultado do jogo. Isso para nós é extraordinário. Ainda mais com tantos jogadores lesionados ou com problemas físicos. Agora, temos de mostrar que isto não foi um acidente, que chegámos justamente a esta fase e vamos lutar pelo terceiro lugar", concluiu.