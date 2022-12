Walid Regragui vê Marrocos como o "Rocky Balboa do Mundial": «Isto não é um milagre, é trabalho»

O selecionador marroquino, Walid Regragui, analisou a histórica vitória do país sobre Portugal (1-0) que garantiu uma inéditas meias-finais ao país africano no Mundial."Sabíamos que iria ser um jogo contra uma das melhores equipas do Mundo. Colocou-nos mais dificuldades que a Espanha, estudaram-nos bem, mas conseguimos executar o nosso plano, apesar de estarmos cansados dos oitavos-de-final. Somos uma grande equipa, com grande coração. Fomos muito melhores em relação ao desejo e paixão. Estamos aqui para mostrar quem somos. É um torneio muito difícil, mas vejam contra quem já jogámos. Já perdemos muitos jogadores, podíamos ter sofrido hoje, mas quando colocamos humildade e energia dos povos africanos e árabes, o caminho é sempre em frente. Estou muito orgulhoso destes excelentes jogadores, assim como todo o staff. Vamos recuperar rápido, precisamos disso, porque vem aí mais um grande seleção", garantiu o técnico."Temos um plano bem claro, os jogadores nunca correram tanto como têm corrido neste Mundial. Mas quando colocamos o coração, as nossas melhores forças vêm ao de cima. Somos uma equipa que todos amam, com talento, qualidade. O dinheiro não consegue superar a paixão e a crença. Isto não é um milagre, é trabalho: Bélgica, Croácia, Canadá, Espanha e Portugal a sofrer só um golo. Todo o nosso continente está feliz por nós. Somos o Rocky Balboa desta prova, pelo nosso espírito", acrescentou."Não entrámos aqui para jogar três jogos. Quem viesse para isso, não tinha espaço nesta equipa. Se acreditarmos e sonharmos, conseguimos passa a grande mensagem que nós passámos."