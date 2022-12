Yassine Bounou: «Os penáltis são sempre intuição e um pouco de sorte»

Yassine Bounou foi o herói de Marrocos na reta final do jogo contra a Espanha, com o guarda-redes marroquino a defender dois penáltis e a ajudar o país africano. No final da partida, Yassine Bounou assumiu que para defender uma grande penalidade é preciso ter-se "intuição e um pouco de sorte"."Os penáltis são sempre intuição e um pouco de sorte. A equipa fez um trabalho incrível durante 120 minutos. Sempre concentrados e sem erros contra uma equipa que gosta de ter a bola. É difícil manter o foco contra uma equipa assim. Grande exibição dos nossos jogadores. Vamos agora manter essa concentração e foco na recuperação, no trabalho, em nós, para fazer o mesmo no próximo jogo", atirou.