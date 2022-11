Corona falha o Mundial por lesão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jesús Corona vai falhar o Mundial, devido a lesão, informou a Federação Mexicana de Futebol. O jogador do Sevilha está ainda a recuperar de uma fratura no perónio e apenas deverá voltar em meados de dezembro, ficando assim indisponível para dar o seu contributo à seleção mexicana.Gerardo Martino ainda não divulgou a lista final de 26 mas, assim sendo, é já uma certeza que o antigo jogador do FC Porto não fará parte dos eleitos.