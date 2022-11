Gerardo Martino: «Messi não precisa de cinco minutos para te fazer mal, nem mesmo de 30 segundos...»

Gerardo Martino lamentou aquilo que chama de "pequeno erro" que acabou por levar a Argentina ao golo que abriu o triunfo por 2-0 diante do seu México . Na análise à partida, abordando precisamente esse lance, o treinador de nacionalidade argentina assumiu ainda que tendo Messi pela frente... esses erros são fatais."Cometemos um pequeno erro e o Messi marcou. Depois, o segundo golo fez-nos mal. Messi não precisa de cinco minutos para te fazer mal, nem mesmo de 30 segundos.Enquanto tivermos hipóteses [de apuramento para os oitavos de final], vamos tentar. A Arábia Saudita terá de ganhar o jogo e nós também. Eles terão de marcar, e nós também.Na vida e no futebol, devemos estar preparados para aproveitar as ocasiões. A minha equipa continua a ter hipóteses, mesmo que seja difícil.Saímos de cabeça erguida, frente a um grande adversário, e tenho a certeza de que vamos dar tudo no próximo jogo. Impedimos a Argentina de ter ocasiões durante uma hora.Jogámos como jogámos, com dois atacantes rápidos na frente, porque achámos que era a melhor forma de contrariar a Argentina. Não tivemos o êxito que julgávamos, porque falhámos os últimos passes.Messi teve um espaço quando marcou, porque cometemos um erro, mas penso que ele não teve muitos espaços durante o jogo.Vivemos para isto há um ano e meio, e sei como as pessoas se estão a sentir".