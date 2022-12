Gerardo Martino: «O meu contrato terminou quando o árbitro apitou para o fim»

Gerardo Martino, selecionador do México, analisou a eliminação dos tricolores, apesar do triunfo no último jogo do grupo, diante da Arábia Saudita (2-1)."Sou o maior responsável por esta terrível deceção e por esta frustração. Assumo integralmente a responsabilidade por este fracasso [a eliminação da seleção mexicana na fase de grupos do Mundial2022]. O meu contrato [com a Federação Mexicana de Futebol] terminou quando o árbitro [Michael Oliver] apitou para o fim", assumiu o técnico argentino, que apontou ao facto de a partida contra os sauditas ter sido o melhor encontro na prova."Foi o nosso melhor jogo, aquele em que criámos mais situações de golo. Poderíamos ter marcado o número de golos de que necessitávamos [para passar], mas falhámos", vincou.Martino lamentou ainda erros nos jogos anteriores. "Devíamos ter aguentado o ritmo de jogo contra a Polónia [0-0] na segunda parte. Devíamos ter alterado alguma coisa [na equipa]. Contra a Argentina, quando estava 0-0, poderíamos ter mudado o nosso sistema tático para o habitual durante a segunda parte", concluiu