Guardado como Cristiano Ronaldo e Messi na história dos Mundiais

Andrés Guardado tornou-se este sábado no sexto futebolista, e terceiro mexicano, a disputar jogos em cinco fases finais do Mundial, ao ser titular no segundo jogo dos aztecas no Mundial'2022, face à Argentina, em Lusail.

Depois de não ter sido utilizado na estreia, frente à Polónia (0-0), o médio dos espanhóis do Betis está esta noie no onze do argentino Gerardo Martino, repetindo as presenças nas edições de 2006, 2010, 2014 e 2018.

No agora sexteto de jogadores com encontros disputados em cinco campeonatos do Mundo, Guardado, de 36 anos, tem a companhia de dois compatriotas.

O guarda-redes Antonio Carvajal atuou consecutivamente nos Mundiais de 1950, 1954, 1958, 1962 e 1966, enquanto o central Rafa Marquéz disputou jogos em 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Pelo meio, também o alemão Lothar Matthäus foi utilizado em cinco Mundiais, de 1982 a 1998.

A lista inclui ainda dois jogadores que, a exemplo de Guardado, estão a cumprir o quinto Mundial no Qatar, nada menos do que o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi, que foram utilizados na estreia das respetivas seleções.

Ronaldo e Messi marcaram ambos de penálti, mas se o português pôde festejar, pois ganhou por 3-2 ao Gana e tornou-se também o primeiro a marcar em cinco fases finais, o argentino saiu surpreendentemente derrotado pela Arábia Saudita (1-2).

No Mundial'2022, mais nenhum jogador se pode juntar a esta lista de jogadores com jogos em cinco edições.

Jogadores com mais presenças em fases finais (x):

Antonio Carbajal (México), 5 (1950/66)

Lothar Matthäus (RFA/Alemanha), 5 (1982/98)

Rafael Márquez (México), 5 (2002/18)

Lionel Messi (Argentina), 5 (2006/22)

Cristiano Ronaldo (Portugal), 5 (2006/22)

Andrés Guardado (México), 5 (2006/22)





(x) -- Com pelo menos um jogo disputado em cada edição