México revela os 26 convocados para o Mundial'2022

O México anunciou esta segunda-feira os 26 jogadores que surgem na lista de convocados do selecionador Gerardo Martino para o Campeonato do Mundo no Qatar, com figuras bem conhecidas dos portugueses como Raúl Jiménez, Funes Mori (ex-Benfica) e Héctor Herrera (ex-FC Porto) entre as opções.Recorde-se que o México está inserido no Grupo C, juntamente com a Polónia, a Argentina e ainda a Arábia Saudita. O primeiro jogo dos mexicanos está agendado para as 16 horas do dia 22, frente à Polónia, no Estádio 974.