Bale responde ao 'truque' norte-americano: «Já estou habituado a levar pancada no relvado»

Na véspera, o norte-americano Kellyn Acosta partilhou o 'truque' que usará para travar Gareth Bale, ao revelar que a melhor forma de fazê-lo é dar umas "pancadinhas" no galês (que curiosamente é seu colega de equipa no Los Angeles FC). Este domingo, em conferência de imprensa, ao ser confrontado com essas palavras, o craque da turma europeia respondeu e deixou claro que... está habituado."Não é nada de novo. Estou habituado a levar pancada no relvado. Nada mudou e enquanto os árbitros lá estiverem tenho a certeza de que será um jogo justo, mas difícil, onde ambas as equipas tentarão ganhar para seguir em frente. E certamente que será jogado com um grande espírito. Esperemos que seja um grande espectáculo de se ver",Em relação à sua forma física, Bale mostra-se otimista: "Estou onde queria estar. Estou aqui, antes do primeiro jogo, e pronto a entrar em campo. Temos treinado duro, adaptámo-nos ao calor, ao fuso horário e agora não há desculpa. Temos de fazer valer o trabalho feito e na hora de jogar dar o passo em frente e fazer aquilo que tem de ser feito", acrescentou.O País de Gales e os Estados Unidos defrontam-se na segunda-feira, pelas 19 horas, no Estádio Ahmad bin Ali Stadium (Al Rayyan), num jogo da 1.ª jornada do Grupo B do Mundial'2022.