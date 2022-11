Robert Page: «Estamos desapontados por não termos demonstrado o nosso verdadeiro valor»

Robert Page, selecionador do País de Gales, lamentou a derrota com a Inglaterra (3-0) mas assinalou o facto de ser uma "conquista incrível" marcar presença no Qatar'2022."A nossa primeira parte foi excelente. Ao mudarmos de organização, os atletas foram disciplinados. A Inglaterra não desequilibrou nem nos preocupou, mas, seis minutos após o intervalo, já estávamos a perder por 2-0. Se dermos presentes assim a jogadores de tamanha qualidade, eles recebem-nos com força total. Agora, estamos de volta a casa. Há frustração, mas é uma conquista incrível estarmos aqui e queremos desenvolver isso. Há que colocar a realidade em perspetiva, visto que não temos o manancial de futebolistas da Inglaterra. Esperamos que, ao expor os nossos jovens atletas a este tipo de ambiente, talvez possamos voltar a um Mundial", vincou o técnico, lamentando a eliminação precoce no regresso à alta roda do futebol mundial."Estamos desapontados por não termos demonstrado o nosso verdadeiro valor [nos três jogos da primeira fase] e a equipa sabe disso. Não preciso de o dizer. Saída de Gareth Bale ao intervalo? Ele estava com uma lesão no tendão da coxa e eu tive de tomar uma decisão. Ele queria voltar, mas já sabia que estava a 70% e eu disse a mim mesmo que precisava de jogadores em boa forma, mesmo que tivesse dado tudo em campo. Acho que não será a última ocasião que o veremos com a camisola da seleção galesa", explicou.