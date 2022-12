E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A conferência de imprensa da Polónia foi marcada por uma pergunta: "Qual a receita para parar Mbappé?" Ora, o avançado Arkadiusz Milik será um dos que menos terá de se preocupar com o craque do PSG, mas parece ter a solução para os colegas da defesa.





"Precisamos de uma scooter para o apanhar, porque ele é muito rápido", sugeriu o homem da Juventus, antes de uma análise um pouco mais séria: "É um dos melhores do mundo, é difícil defendê-lo individualmente. Temos de agir juntos, encontrar soluções coletivas." Quanto a Milik, vai tentar contrariar o maior problema da sua seleção: Mbappé leva três golos no Mundial... mais do que a Polónia, que marcou dois.