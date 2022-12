Lewandowski crítico no adeus: «Preciso de sentir alegria a jogar e o estilo defensivo não dá essa alegria...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com 34 anos, Robert Lewandowski sai do Qatar com dois golos. O capitão não confirmou se foi o seu último Mundial e deixou críticas à tática polaca. "Não sei se será o último, ainda é um longo caminho. A parte física não é problema, mas para continuar preciso de sentir alegria a jogar e o estilo defensivo não dá essa alegria...", atirou.