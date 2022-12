Lewandowski revela o que sussurrou ao ouvido de Messi após o Polónia-Argentina

Robert Lewandowski revelou esta quinta-feira a conversa que teve com Lionel Messi após o apito final do Polónia-Argentina, que a seleção sul-americana venceu por 2-0 . A imprensa chegou a pensar que se tratava de um desentendimento entre os dois jogadores, mas o avançado do Barcelona explicou agora que não se passou nada e até foi "divertido"."Falámos um bocado, foi divertido. Disse a Messi que eu estava estava a jogar com um papel mais defensivo do que o habitual, mas, por vezes, é disso que a equipa precisa", admitiu o internacional polaco ao 'Bild'.Lewandowski foi ainda questionado sobre um duelo direto que travou com o avançado do PSG durante o jogo e voltou a reforçar a ideia. "É algo muito raro, sim. Estava a jogar como médio-defensivo, mas sabia que tinha de ajudar a equipa", referiu.