Szczesny e o penálti defendido contra a Arábia Saudita: «Fingi que ia para a esquerda...»

A grande estrela da vitória sobre a Arábia Saudita (2-0) foi Lewandowski, mas a Polónia bem pode agradecer ao seu guarda-redes o facto de ter terminado o jogo sem golos sofridos.





Isto porque Wojciech Szczesny fez pelo menos quatro intervenções decisivas, entre elas um penálti defendido nos descontos da 1.ª parte, lance que o próprio explicou no final da partida. "Analisámos os penáltis da Arábia Saudita. Eu sabia que ele (Salem Al-Dawsari) espera sempre para ver para que lado o guarda-redes vai cair e só depois chuta. Foi isso que fiz. Fingi que ia para a esquerda, ele atirou para a direita e defendi", disse guardião de 32 anos da Juventus.

Após travar o remate do capitão saudita, Szczesny ainda desviou para canto a recarga de Al Burayk! Mas no entender do guardião o lance era ilegal: "O remate da recarga foi mais difícil de defender, mas penso que se tivesse sido golo teria que ser anulado. O jogador saudita entrou na área antes da marcação do penálti."

Já o selecionador da Polónia, Czeslaw Michniewicz, elogiou a entrega dos seus jogadores e elogiou Szczesny e Lewandowski, admitindo que o avançado... podia ter feito mais! "Hoje defendemos muito bem e, sobretudo, defendemos como equipa. Isso deu-nos confiança. Fomos equipa, jogámos em equipa e por isso estou muito satisfeito. Feliz claro com a vitória, mas também muito feliz pela forma como jogámos como equipa. Szczesny fez uma grande defesa no penálti, mas penso que não havia penálti nenhum. Fomos prejudicados nesse lance. Estou muito feliz pelo Robert Lewandowski, mas acho que ele hoje, com mais sorte, podia ter feito um hat trick", afirmou o técnico de 52 anos.