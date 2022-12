Szczesny perde aposta de 100 euros com Messi: «Não vou pagar, ele já tem muito dinheiro»

No jogo que ontem colocou frente a frente a Polónia e a Argentina no Mundial (que os sul-americanos venceram por) o árbitro Danny Makkelie apitou um penálti algo polémico, que até motivou uma aposta entre Szczesny, o guarda-redes da Polónia, e Lionel Messi.Depois de ter sido avisado pelo VAR, o árbitro foi ao ecrã ver o lance e neste período Szczesny apostou 100 euros com Messi em como não seria marcado penálti. Mas o árbitro apontou mesmo para a marca dos 11 metros e o guarda-redes perdeu a aposta."Apostei 100 euros com o Messi em como ele não apitaria o penálti. Perdi a aposta. Não sei se isto é permitido, talvez me sancionem... Mas não vou pagar, ele já tem muito dinheiro", explicou o guarda-redes, que acabou por defender o remate de Messi.