O onze de Portugal para o jogo com a Suíça: está confirmado que Ronaldo começa no banco

Portugal defronta esta terça-feira (19h00) a Suíça, no último jogo dos oitavos de final do Mundial'2022. Estas são as escolhas de Fernando Santos para este encontro, confirmando-se Cristiano Ronaldo no banco, como Record adiantou , e entrando para o seu lugar Gonçalo Ramos.Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro; William, Otávio e Bernardo Silva; Bruno Fernandes, João Félix e Gonçalo Ramos.Suplentes: Rui Patrício, José Sá, João Palhinha, Cristiano Ronaldo, André Silva, Rafael Leão, Vitinha, João Mário, Rúben Neves, João Cancelo, Ricardo Horta, Matheus Nunes e António SilvaSiga o jogo AQUI