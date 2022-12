Amigo partilha imagem inédita e deixa mensagem a Ronaldo: «Não vejo a saída deste Mundial como uma despedida»

Miguel Paixão, amigo de Cristiano Ronaldo com quem coincidiu na formação do Sporting, revelou este domingo uma imagem inédita dos dois quando eram mais novos e deixou uma mensagem ao craque português nas redes sociais."Quando nos conhecemos, já há mais de 20 anos, nunca poderíamos sonhar quando partilhámos quarto naquela velhinha e humilde residencial em Lisboa, aquilo que o futuro tinha reservado para ti. Chegar ao topo do Mundo vezes e vezes sem conta, encher o nosso país de glória e os portugueses de orgulho. Só posso estar grato pelo privilégio que me dás de presenciar esta tua linda caminhada de perto. Não vejo a saída deste Mundial como uma despedida... A história continua Bro. Mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que nos fizeram sonhar", escreveu Miguel Paixão.