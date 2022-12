António Silva: «Estamos aqui para dar a cara e vamos com tudo para os oitavos de final»

António Silva fez história esta sexta-feira ao tornar-se o jogador português mais novo de sempre a estrear-se em Mundiais. No final do encontro, o central não escondeu a desilusão pela derrota frente à Coreia do Sul ( 2-1 )."O mais importante não foi a estreia do António ou de qualquer jogador, foi a derrota de Portugal. Queremos deixar a mensagem de que vamos entrar com a maior ambição possível nos oitavos de final, porque o nosso objetivo é ganhar este Campeonato do Mundo".: "Nada nos tira a ambição de ganhar o jogo. Eu não conhecia os resultados, eu e os meus colegas queríamos era ganhar e vamos com a maior vontade possível para os oitavos"."Com jogadores de muita qualidade como temos, coisas correm de maneira muito natural: infelizmente correu muito mal para a equipa, mas estamos aqui para dar a cara e vamos com tudo para os oitavos de final".