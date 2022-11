Desta vez não vamos precisar da calculadora. Pelo menos no que ao apuramento para os oitavos-de-final do Mundial'2022 diz respeito. A vitória diante do Uruguai confirmou a passagem da Seleção Nacional à ronda seguinte, faltando apenas saber-se em que lugar termina no Grupo H. E até aí temos tudo a favor, já que os 6 pontos, mais 3 do que o Gana, deixam o primeiro lugar claramente à mão de semear. Mas vamos a contas.- empatar ou derrotar a Coreia do Sul;- perder com a Coreia do Sul por um golo, desde que o Gana não vença no duelo com o Uruguai por dois ou mais golos.Em relação às restantes equipas do grupo, todas têm chance de apuramento, sendo que apenas o Gana depende apenas de si para o conseguir., com 3 pontos, apura-se com a vitória sobre o Uruguai, podendo até avançar se empatar, ainda que nesse caso tenha de esperar que a Coreia do Sul não ganhe por mais de dois golos a Portugal., com 1 ponto, apenas se apura se derrotar o Gana e a Coreia do Sul não vencer diante de Portugal. Caso os asiáticos derrotem a Seleção Nacional, os sul-americanos têm sempre de vencer por uma diferença superior à dos comandados de Paulo Bento (se a Coreia do Sul ganhar por 2-0, o Uruguai tem de triunfar por 4-0 e assim sucessivamente).Em relação à, também com 1 ponto, tem de ganhar para continuar a sonhar, mas isso pode não chegar. Caso derrote Portugal, aplica-se o referido em relação aos uruguaios: terão de ganhar por uma diferença apenas um golo inferior àquela que os sul-americanos conseguirem diante do Gana. Se houver empate no outro jogo, a Coreia do Sul apenas avança de triunfar por 2-0.