As palavras com que Cristiano Ronaldo reconfortou Diogo Costa: «Tens de rir, c..., ganhámos!»

Diogo Costa ia deitando tudo a perder e a reação de Cristiano Ronaldo diz tudo



Diogo Costa ia deitando tudo a perder e a reação de Cristiano Ronaldo diz tudo

Mais do que qualquer jogador, treinador ou adepto, foi o próprio Diogo Costa quem mais sofreu com o erro que cometeu no último suspiro do triunfo (3-2) de Portugal sobre o Gana, na 1.ª jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo.Após o apito final, a cara do guarda-redes era reveladora do que lhe ia na alma, mas recebeu logo o apoio, entre outros, do capitão da Seleção Nacional. Já esta sexta-feira, através de um vídeo que corre nas redes sociais, foi possível ouvir as palavras que Cristiano Ronaldo dirigiu a Diogo Costa."Diogo, tens de reagir. Tens de rir, c..., ganhámos, c...! Sofreste golo?", questionou o camisola 7 de Portugal. Ainda cabisbaixo, Diogo Costa responde: "Não, mas estive perto."Cristiano Ronaldo continuou com palavras de motivação, a fazer lembrar as que dirigiu a João Moutinho, no Euro'2016, antes da decisão nos penáltis, contra a Polónia. "Tens de rir, c..., ganhámos! Mais uma vitória e passamos", rematou o capitão da Seleção Nacional.