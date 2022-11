Bernardo Silva: «É pouco relevante se marco menos golos ou se faço menos assistências, cabritos e fintas. Quero é que Portugal ganhe»

Bernardo Silva fez este domingo a antevisão ao jogo com o Uruguai, da 2.ª jornada do Grupo H do Mundial'22."É verdade, foram algumas infelicidades que fazem parte destas competições, e é por isso que temos tantos jogadores prontos para dar o melhor por Portugal. Muito contentes por começar bem uma competição difícil, com algumas infelicidades mas temos mais jogadores para dar o melhor e responderemos da melhor maneira"."É um jogo que não traz muito boas memórias porque fomos eliminados pelo Uruguai. Foi um jogo diferente. Agora temos 3 pontos, eles têm 1, fase de grupos, o outro foi oitavos de final. Portugal muda muitos jogadores... São uma seleção difícil, muito agressiva, que contra-ataca muito bem, que explora o máximo os erros do adversário. Vamos estudá-los da melhor forma para respondermos bem dentro de campo e conseguirmos a qualificação para os 'oitavos'"."É uma pergunta curiosa. Pode ser uma coincidência, pode ter a ver com o facto de as equipas estarem preocupadas em defender bem e não cometer erros, dando pouco espaço aos adversários. Acho que pode ser uma coincidência. As equipas, quando estão a defender em bloco baixo, até pode haver mais golos fora da área..."."É um jogador difícil de travar. Trabalha muito para a equipa, é muito forte fisicamente e um jogador que conhecemos bem. Trabalha muito para a equipa, faz movimentos de sacrifício para criar espaço para os companheiros, rompe as defesas adversárias para procurar o espaço. Pode criar algumas dificuldades, e o nosso trabalho é estudar bem esses movimentos, para defendermos da melhor maneira possível e aproveitar os espaços que eles vão dar para conseguirmos ganhar o jogo"."O Bernardo... eu percebo a sua pergunta. Não concordo porque eu tento responder dentro de campo ao que o jogo pede. Se eu sinto que a minha equipa precisa mais de mim numa fase de construção em que estou a dar apoio aos centrais para sair a jogar, é o que tento fazer. Se sinto que posso dar mais apoio na frente, faço. Na parte defensiva faço a ligação, 'puxo' a malta da frente para fazer a ligação, jogando no meio entre o ataque e a defesa para a pressão funcionar da melhor maneira possível. Se este jogo pedir coisas diferentes, vou fazer o melhor para ajudar, tendo em conta os diferentes momentos do jogo. Fiquei satisfeito com a minha exibição contra o Gana, porque acho que nos momentos em que a equipa precisou, acho que estive lá. Se marco menos golos ou se faço menos assistências, cabritos e fintas, isso é pouco relevante. Quero é que Portugal ganhe"."O que acho é que as derrotas que a Seleção teve no passado serviram para aprender e para tentar não cometer os mesmos erros. Aquilo que vi no primeiro jogo deste Mundial, contra o Gana, e até no particular com a Nigéria, foi uma Seleção que tem conseguido controlar os momentos do jogo, que foi o que não aconteceu contra a Sérvia. Da mesma forma que fui muito crítico depois desse jogo, o que acho é que agora controlámos muito bem esses momentos. Claro que há coisas a melhorar, e o futebol é um jogo de erros. Principalmente nestas competições, é preciso minimizar aos máximos os erros que cometemos e maximizar os da equipa adversária. Na primeira parte com o Gana, não demos hipóteses nenhumas para eles contra-atacarem. Se não me engano, nem fizeram um remate à baliza na 1.ª parte. Em alguns momentos podíamos ter sido mais agressivos na circulação, mas retiro os pontos positivos. A base que construímos é, na minha opinião, a base correta. Seguimos muito confiantes com o trabalho que temos feito"."Tanto o Darwin como o Valverde, e como a equipa do Uruguai, precisam de pouco para fazer danos ao adversário. O Darwin é um jogador muito vertical, vamos ter dificuldades se perdermos bolas no meio e o deixarmos ir para a verticalidade. Temos de reagir bem à perda para controlar esses jogadores perigosos que nos podem correr nas costas. Vamos dar o nosso melhor para controlar esses momentos, sabendo que são jogadores que podem causar danos com espaço"."Começar pelo Danilo... É uma situação infeliz. Estamos muito tristes por ele, pela equipa... É um jogador importante que acaba por não poder jogar. Como disse, temos todas as armas para, quem quer que jogue, poder ajudar a Seleção da mesma forma que o Danilo nos vem ajudando, mas claro que estamos muito tristes e é mais uma motivação para jogarmos para ganhar, dedicando-lhe a vitória. Para além de grande jogador, é uma grande pessoa e alguém que todos nós gostamos muito de ter no balneário. Quanto ao jogo, não sabemos bem o que esperar. O Uruguai tem um ponto, não sabemos se vêm à procura de pressionar mais alto, de nos dar iniciativa de jogo... É uma equipa diferente do Gana. Até nos podem dar a iniciativa e no final do jogo vir mais para cima, podem começar mais pressionantes... Ou podem achar que perder é muito perigoso e ser muito defensivos o jogo todo. É esperar pelo que vai acontecer e reagir da melhor maneira perante as dificuldades"."Estou a representar a Seleção num Mundial. Fico muito contente que o meu treinador tenha renovado, mas não é algo para me preocupar agora. Quero que a Seleção ganhe ao Uruguai. Obrigado pela pergunta, mas o foco está claramente na Seleção".