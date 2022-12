Boas notícias para Fernando Santos: Otávio já treina com a Seleção

Otávio está de regresso aos treinos de conjunto da Seleção Nacional, uma boa notícia para Fernando Santos a poucos dias de defrontar a Suíça, nos oitavos de final do Mundial.O médio do FC Porto sofreu um problema muscular no primeiro jogo de Portugal no Qatar, diante do Gana, e falhou depois os restantes encontros da fase de grupos, com o Uruguai e com a Coreia do Sul.Nuno Mendes, que não joga mais neste Mundial, e Danilo, que recupera de uma fratura de três costelas, não estão no relvado.Fernando Gomes, presidente da Federação, assiste ao treino.