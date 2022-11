Bruno Fernandes e o 'episódio do barco': «Estive duas horas num avião, o Ronaldo tem o dele»

Bruno Fernandes foi esta quarta-feira questionado sobre o episódio com Cristiano Ronaldo, que aconteceu à chegada do médio à concentração da Seleção, quando CR7 lhe perguntou se tinha vindo de barco, numa alusão ao facto de Fernandes ter chegado mais tarde."Eu não reagi mal, eu ri-me. Estive duas horas dentro de um avião, a minha disposição não estava tão boa como a dele. Ele tem o avião dele, tem a facilidade de viajar no avião dele. Muitas vezes ele até me convida para vir com ele, mas ele até disse que não gosta nada de atrasos quando viaja num voo normal. Para ele era para rir, para mim nem tanto. O foco sempre esteve ao mais alto nível. Sabemos que essas questões mexem com os jogadores em questão. Saber do futuro era importante para o Cristiano. Ele já disse que o troféu mais importante que ganhou foi o do Euro'2016. O foco sempre esteve lá, independentemente das notícias. Se não fossem estas seriam outras. Algo tinha de aparecer nesta altura", explicou o camisola 8 de Portugal.Recorde-se que a forma como Bruno Fernandes reagiu ao cumprimento de Ronaldo fez correr muita tinta, mas os dois jogadores já explicaram o sucedido.