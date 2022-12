Bruno Fernandes em lágrimas: «Sentimento que podíamos ter ido mais longe»

Bruno Fernandes em lágrimas não conseguiu esconder a tristeza pela eliminação de Portugal após perder com Marrocos por 1-0."Foi um jogo difícil, onde não conseguimos encontrar o golo. Eles foram mais fortes que nós nesse sentido. Não tiveram muitas oportunidades, na segunda talvez algumas mais, quando estávamos no tudo por tudo. Tivemos muitas ocasiões, mas não conseguimos marcar golos. Mérito deles, que souberam defender", referiu, acrescentando: "Sentimento que podíamos ter ido mais longe. Tinhamos qualidade para isso, a entrega e compromisso da equipa merecia mais"."Acho inadmissível uma competição não ter árbitros portugueses. Independentemente do que possam dizer deles e de reclamarmos muito na nossa Liga, ter um árbitro que ainda tem uma seleção sua em competição a apitar um jogo dos quartos-de-final… é minimamente estranho. Saímos tristes e abalados. Vínhamos para passar às meias-finais, mas não conseguimos. Acho que estivemos muito bem durante todo o torneio, mas Marrocos esteve muito bem e também temos de dar mérito a eles, independentemente do que disse agora.""Sabemos que temos um jogador que chama muito a atenção e que as pessoas querem falar dele por ser quem é. Provavelmente, se virem o nome dele nas notícias online, clicam para ver qual é a notícia, mas não foi por nada disso que a seleção não foi mais longe. Não fomos simplesmente porque hoje não conseguimos ganhar a Marrocos."