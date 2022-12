Bruno Fernandes: «Foi mais do mesmo do que temos feito nos últimos jogos»

Bruno Fernandes foi, uma vez mais, um dos jogadores em destaque por Portugal. O médio, que assistiu Pepe para o segundo golo na goleada à Suíça (6-1), garante que a equipa continua igual a si mesma."Foi mais do mesmo do que temos feito nos últimos jogos. Independentemente do resultado contra a Coreia, acho que fizemos um bom jogo, mas sofremos um golo a acabar que manchou a exibição da equipa. Tem sido uma constante nossa. Obviamente que as críticas podem estar lá, nos resultados ou prestações menos boas, mas acho que em geral elas têm sido muito boas. E há que continuar assim, com este espírito, esta entreajuda e esta força, porque o coletivo vai ganhar mais jogos assim.""A equipa está como estava quando perdeu 2-1 com a Coreia. Porque o espírito da equipa não abalou e continua forte. Sabemos daquilo que somos capazes, independentemente dos resultados, temos de acreditar em nós, fazer o nosso trabalho e seguir as ideias do treinador e do grupo, do que é melhor para conseguirmos bons resultados. Foi o que fizemos desde o início do Campeonato do Mundo e temos de continuar.""O Cristiano é muito importante para nós e toda a gente sabe disso. Já sabíamos, quando o mister nos deu a equipa no balneário, que o facto dele ficar de fora ia dar que falar e toda a gente ia perguntar o porquê. Mas são decisões que cabem ao mister e terão de lhe perguntar a ele. Mas o objetivo da equipa era vencer o jogo, o Cristiano faz parte da equipa e está dentro dos objetivos coletivos. O mais importante é que conseguimos hoje um grande resultado."