Bruno Fernandes para João Félix: «No hino soube que ias fazer um grande jogo»

João Félix fez uma publicação nas redes sociais após a goleada (6-1) de Portugal diante da Suíça, que apurou a equipa as quinas para os 'oitavos' do Mundial'2022."Nos 'quartos'... Grande vitória e trabalho de equipa, vamos por mais", escreveu o extremo no Instagram. Alguns jogadores reagiram à publicação, entre eles Bruno Fernandes, que diz ter feito uma previsão pouco antes do apito inicial do encontro."No hino soube que ias fazer um grande jogo", brincou o médio português. O mesmo fez Bernardo Silva que atirou: "Não jogas nada".Também Grimaldo foi um dos futebolistas a comentar a publicação com um "craque".