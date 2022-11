Bruno Fernandes treinador? «Costumam dizer que tenho mau feitio...»

Bruno Fernandes foi confrontado com a sua capacidade para analisar os adversários e a sua veia de treinador, mas o médio Manchester United garante que é mais conhecido pelo mau feitio... De qualquer forma falou sobre o Gana, o adversário de Portugal amanhã."Costumam dizer que tenho mau feitio, não que vou ser treinador. Sabemos que é uma equipa muito intensa, com grande qualidade e jogadores que jogam em grandes campeonatos. Jogadores fortes fisicamente, rápidos, e que fazem boas exibições nestas grandes competições. Conselho? Espero que seja o mister a dar-me a receita para fazer o meu papel da melhor maneira e sairmos vencedores desse jogo"."Como já disse, o Gana pode causar-nos muitos problemas porque é uma seleção rápida, com muita força física. Sabemos que fazem sempre grandes exibições. Será um jogo muito difícil, é o primeiro, toda a gente quer entrar a ganhar. O que o Cristiano disse não tem impacto algum. O nosso foco é a Seleção e fazer o nosso melhor no jogo de amanhã".