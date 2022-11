Chip na bola confirma: Cristiano Ronaldo não marcou ao Uruguai

A tecnologia presente nas bolas usadas no Mundial provou que Cristiano Ronaldo não teve qualquer contacto com a bola no primeiro golo de Portugal frente ao Uruguai, confirmou a Adidas, conforme avançam esta terça-feira o 'Daily Mail' e a 'ESPN'."No jogo entre Portugal e Uruguai, usando a 'Connected Ball Technology' instalada na bola oficial de jogo da Adidas, a Al Rihla, fomos capazes de demonstrar, definitivamente, que não houve contacto na bola de Cristiano Ronaldo para o golo inaugural do jogo. Não foi medida qualquer força externa aplicada à bola, como demonstra o 'batimento cardíaco' no nosso medidor e respetivo gráfico", pode ler-se no comunicado citado pelo jornal inglês."O sensor de IMU de 500Hz instalado na bola permite-nos ser altamente rigorosos na nossa análise", assegura a Adidas.