Com apenas dois grupos por fechar (G e H), começam a ficar definidos os emparelhamentos para os oitavos de final do Mundial'2022 ... mas também possíveis duelos nos 'quartos' e nas fase seguintes. No que toca a Portugal, já qualificado, falta apenas confirmar se passa em primeiro ou segundo do grupo H. Um empate frente à Coreia do Sul garante desde logo a liderança e, em princípio, o evitar defrontar o Brasil logo nos 'oitavos', pois o escrete também está bem lançado para terminar o grupo G no topo. Isto porque Portugal irá calhar com o segundo deste grupo. Para já, é a Suíça quem ocupa esse lugar (3 pontos), à frente de Camarões e Sérvia (ambos com 1 ponto).Este é o cenário para os 'oitavos', caso Portugal termine em primeiro. Depois, surge no horizonte um possível duelo com a Espanha ou Marrocos, já que o vencedor deste encontro irá defrontar o vencedor do Grupo H vs segundo do Grupo G.No lado oposto do quadro, ou seja, se Portugal terminar em segundo do grupo H, perfila-se então um possível duelo com o Brasil nos 'oitavos' e, em caso de triunfo, um encontro com o vencedor do Japão-Croácia.