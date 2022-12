CR7 segue sem comentar saída de Fernando Santos

O dia de ontem também ficou marcado por reações à saída de Fernando Santos do comando técnico da Seleção. Dalot agradeceu ao Engenheiro "por marcar a história do futebol português". Também Cancelo deixou uma mensagem. "Obrigado pelas conquistas e por me ajudar a realizar alguns dos meus sonhos", assinalou o lateral do City. Já Ricardo Horta foi claro: "Obrigado, míster, por me ter proporcionado realizar um sonho." E Diogo Costa ainda mais sucinto: "Obrigado, míster!" Por sua vez, Palhinha utilizou os stories do Instagram para demonstrar gratidão: "Grato por me ter dado a oportunidade de concretizar este sonho."Contudo, Cristiano Ronaldo, o capitão da Seleção, continua sem tecer comentários, pelo menos publicamente. À semelhança de CR7, também José Sá, António Silva, Rúben Neves e Rafael Leão, jogadores que estiveram no Qatar, não se expressaram.