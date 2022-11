Cristiano Ronaldo dá o mote antes da estreia no Mundial: «Não há impossíveis!»

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

A menos de 24 horas do arranque da participação portuguesa no Mundial'2022, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem de otimismo nas redes sociais. O craque português, de 37 anos, assumiu a vontade da Seleção Nacional em fazer uma boa campanha e o desejo de "encher todos os portugueses de orgulho e alegria"."Prestes a iniciarmos a nossa campanha na maior competição do Mundo. Uma aventura que desejamos longa e repleta de sucessos, de forma a elevarmos bem alto o nome e a bandeira do nosso país. Queremos encher todos os portugueses de orgulho e alegria. Não há impossíveis! Força, Portugal!", escreveu o capitão da Seleção Nacional.Portugal, recorde-se, inicia a sua caminhada diante do Gana, pelas 16 horas.