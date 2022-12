Cristiano Ronaldo: «O jogador coreano estava a dizer-me para sair rápido e eu mandei-o calar»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo abordou as palavras que terá dito após o momento da substituição, na segunda parte do encontro com a Coreia do Sul."O que aconteceu foi antes da minha substituição. O jogador coreano estava a dizer-me para sair rápido e eu mandei-o calar-se porque não é autoridade nenhuma. Não tem de opinar nada, se acelerava o passo… Teria de ser o árbitro a dizer. Não tem de haver polémica. É o calor do jogo. Independentemente do que aconteceu, as coisas ficam sempre dentro de campo. O mais importante é que temos de estar unidos. Estamos na próxima fase. Não só os jogadores, mas também os portugueses têm de estar confiantes", explicou aos jornalistas.O capitão da Seleção Nacional, de 37 anos, voltou a ser titular no terceiro jogo da fase de grupos e lamentou a derrota já que Portugal "queria ganhar para fazer nove pontos", garantindo que uma derrota... "importância tem sempre". "Ninguém gosta de perder, sabíamos de antemão que já estávamos qualificados. Sabíamos que teria de haver quase um pequeno milagre para não passarmos em primeiro. Não quero justificar-me com isso. Queríamos muito passar [n.d.r. ganhar] mas não conseguimos. A Coreia [do Sul] esteve bem e teve mérito. Há que aprender com as lições. Temos de aprender connosco quando não jogamos bem. Espero que possamos aprender com esta derrota para que no próximo jogo, que é um ‘mata-mata’, ganhemos e passar à fase seguinte", frisou CR7 que deu o lugar no ataque a André Silva ao minuto 65.Segundo a CMTV, nesse momento, terá proferido as seguintes palavras quando se diriga para o banco de suplentes: "Estás com uma pressa do c... para me tirar, f...".Já depois da zona mista, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais.