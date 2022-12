Cristiano Ronaldo: «Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo recorreu novamente às redes sociais para deixar uma mensagem de união antes do jogo dos quartos de final do Mundial'22 frente a Marrocos (sábado, 15 horas)."Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!", pode ler-se.