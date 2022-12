Dez jogadores ficam no Qatar e não voltam amanhã a Lisboa

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou este sábado que apenas 14 jogadores dos 24 que findaram a participação no Mundial diante de Marrocos viajam para Lisboa no domingo.Outros 10 foram autorizados a ficar no Qatar com as respetivas famílias: Rui Patrício, Raphael Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Ruben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot. Nuno Mendes e Danilo Pereira já voaram para França para começar o tratamento das respetivas lesões.Assim, os portistas Pepe, Diogo Costa e Otávio, os benfiquistas António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, o bracarense Ricardo Horta e ainda os 'internacionais' João Palhinha (Fulham), André Silva (RB Leipzig), Rúben Dias (Man. City), William Carvalho (Betis), João Félix (At. Madrid), José Sá (Wolverhampton) e Vitinha (PSG) aterrarão com a restante comitiva em Lisboa.A chegada à capital lusa está marcada para as 17h15.