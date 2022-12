Diogo Dalot e a derrota com a Coreia do Sul: «Serve para aprender»

Diogo Dalot foi titular na derrota de Portugal frente à Coreia do Sul, naquele que foi o seu primeiro jogo num Mundial."Teria sido melhor se tivéssemos ganho. Sabíamos que ia ser complicado, Coreia do Sul lutava para passar. Entrámos muito bem, com determinação e agressividade. Depois baixamos o ritmo e Coreia ganhou mais motivação. Podíamos ter controlado melhor, mas serve para aprender. Focar agora no jogo de terça-feira", começou por referir à Sport TV."Nem fazia ideia do resultado do Uruguai ao intervalo. Só estávamos focados no nosso jogo, queríamos muito vencer, não queremos perder. Realçar que passamos em primeiro, era o que queríamos. Agora é trabalhar e corrigir para o próximo jogo", concluiu o defesa.