«Esqueçam a 'mão de Deus' de Maradona, o 'cabelo de Deus' de Ronaldo é o que está na moda agora»

Chris Sutton deixou críticas a Cristiano Ronaldo depois do lance do primeiro golo de Portugal frente ao Uruguai, cuja autoria foi dada a Bruno Fernandes mas que CR7 começou por festejar como se tivesse sido dele. Num artigo de opinião publicado no 'Daily Mail', o antigo avançado inglês fez até uma comparação com a 'mão de Deus' celebrizada por Maradona e considerou que o português só pensa em si."Esqueçam a 'mão de Deus' de Diego Maradona, o 'cabelo de Deus' de Cristiano Ronaldo é o que está na moda agora. A estrela portuguesa correu como se tivesse cabeceado após o cruzamento de Bruno Fernandes. Não teve vergonha. Infelizmente para Ronaldo, havia um sensor dentro da bola Al Rihla. Os gráficos confirmaram que não tocou quando a bola passou por ele", começou por escrever o ex-jogador, que não esqueceu Messi."Tenho a certeza que o facto de Messi ser patrocinado pela Adidas e Cristiano Ronaldo pela Nike vai levar a teorias da conspiração. Mas vendo as repetições, penso que ele não tocou na bola. É importante dizer que se Cristiano Ronaldo não se tivesse feito à bola, provalvemente o guarda-redes do Uruguai teria apanhado o cruzamento de [Bruno] Fernandes. O movimento de Ronaldo foi fundamental, mas não se deve tentar reivindicar um golo que não é nosso", acrescentou Sutton."Tu sabes quando tocas na bola, mesmo ao de leve. Não me lembro de ter tentado roubar um golo a um companheiro de equipa. Mas Ronaldo não vai ter este por parte da FIFA, não importa quantas mensagens envie ao Piers Morgan! Naquele momento, quando Ronaldo estava a festejar, não se tratava da equipa. Tratava-se dele. Ronaldo só pensa em Ronaldo", concluiu.