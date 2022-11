Fernando Santos: «Cristiano Ronaldo? Já treinei jogadores com palavras mais fortes»

Questionado sobre o peso da palavra e da cobrança de Cristiano Ronaldo em todos os momentos do jogo da Seleção Nacional ao ponto de mudar o encontro, Fernando Santos sublinhou a sorte de poder trabalhar (e ter trabalhado) com "autênticos patrões" ao longo da sua carreira."Já treinei jogadores com palavras mais fortes. Em todas as equipas há jogadores assim, autênticos patrões. Treinei-os no Benfica, no Sporting, no FC Porto, na Grécia. Há quem levante mais o braço, menos, mas o importante é o grupo saber lidar com essas questões. Temos de saber estar com todos. Há jogadores que ficam mais acanhados, outros que se dão bem com treinadores mais agressivos... O Ronaldo com 19 anos não era assim, o João Pinto, o Paulo Bento e o Pedro Barbosa tinham a palavra mais forte que ele", afirmou.