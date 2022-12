Fernando Santos: «Cristiano Ronaldo saiu chateado porque um jogador da Coreia o estava a mandar embora»

Cristiano Ronaldo foi substituído aos 65' do Coreia do Sul-Portugal e no momento de rumar ao banco mostrou o seu desagrado, com a CMTV a captar o que disse: «Estás com uma pressa do c... para me tirar, f.. .". Confrontado com esta situação, Fernando Santos deixou a sua explicação para o sucedido."Cristiano Ronaldo saiu chateado porque um jogador da Coreia o estava a mandar embora e o Pepe até teve de intervir", disse Fernando Santos na conferência de imprensa.Mais tarde, o selecionador nacional voltou a ser questionado sobre o assunto e frisou: "Ouvi o que o jogador coreano estava a dizer. Se ver as imagens vê o Pepe a ir para cima do sul-corenao por causa disso"