Fernando Santos e o começo de Ronaldo no banco: «Não tenho arrependimentos desses»

Fernando Santos falou do facto de ter deixado Cristiano Ronaldo no banco de suplentes, inicialmente, frente a Marrocos, algo que já havia acontecido com a Suíça."Não me arrependo. A equipa esteve muito bem no jogo com a Suíça. O Cristiano é um jogador enorme. Entrou quando entendemos que na realidade era preciso. Não tenho arrependimentos desses", frisou em conferência de imprensa.O capitão da Seleção Nacional entrou ao minuto 52 para o lugar de Rúben Neves.